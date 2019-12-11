النشرة: محتجون قطعوا طريق حاصبيا عين قنيا بالحجارة والأتربة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "عددا من ​المحتجين​ في حراك حاصبيا اقدموا على ​قطع طريق​ حاصبيا ​عين قنيا​ عند مفترق ثانوية حاصبيا الرسمية بالحجارة والاتربة في ظل انتشار للجيش اللبناني".

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