بهاء أبوشقة: انتخابات المكتب التنفيذى للوفد ستجرى مباشرة بعد منتدى شباب العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن انتخابات المكتب التنفيذى لبيت الأمة سيتم إجراؤها عقب منتدى شباب العالم، وذلك بسبب سفر قرابة 8 من أعضاء الهيئة العليا لحضور منتدى شباب العالم، وهو حدث عالمى تستضيفه مصر سنويا.
وقال أبو شقة، لـ"الخليج 365"، إن البعض كان يشكك فى عدم قدرته على تدبير موازنة الحزب، خاصة رواتب الموظفين والصحفيين بالجريدة، إلا أن رهانهم باء بالفشل، بل ونجح بشكل كبير فى تدبير موارد مالية للوفد على مدار العام ونصف العام الماضى.
ولفت أبو شقة إلى أن الوفد لديه لجان نوعية وبصدد تشكيل حكومة موازية، وكل ذلك لا يصب فى مصلحة الوفد فحسب بل فى مصلحة الوطن أيضا.
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