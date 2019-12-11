شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأى: أردوغان خسر كثيرا من المؤيدين لحزبه.. وشعبيته فى تراجع مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على سياسات رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن استطلاع رأى حديث كشف أن نسبة الناخبين المترددين فى اختيار الحزب الذى سيصوتون لصالحه فى حالة عقد انتخابات جديدة باتت مرتفعة مع زيادة كبيرة فى أعداد المنتقدين لحزب العدالة والتنمية، الذى يقوده الرئيس أردوغان.

ونقلت "زمان"، فى تقرير لها عن مؤسسة "كوندا" المتخصصة فى استطلاعات الرأى، موضحة أن انهيار الحزب الحاكم مستمر، مشيرة إلى أنه فى حالة عقد انتخابات محلية فإن حزب العدالة والتنمية من المتوقع أن يحصل على 26.8% من الأصوات، بينما أما حزب الحركة القومية فسيحصل على8.7%.

وقالت "زمان" إن ذلك جاء مع الاستقالات من حزب العدالة والتنمية، والأنباء عن تأسيس حزبين جديدين، كما أكدت المؤسسة أن نسبة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم فى الاستطلاع تبلغ 33%، مشيرة إلى أن بعض المواطنين يتجنبون الإجابة على استطلاعات الرأى، خوفا من تعرضهم لمشاكل.