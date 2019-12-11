سهير تطلب الخلع: "جوزي طردني من البيت عشان صابع موز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدمت "سهير. م" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها بعد 23 عامًا من الزواج بسبب "صابع موز".

تروي "سهير" (49 عامًا، ربة منزل): تزوجت من "عاطف. د" 52 عامًا، موجه بالتربية والتعليم، ورزقنا الله ببنت وولد، البنت متزوجة، والولد لا يزال يدرس بالمرحلة الجامعية، وطيلة السنوات الماضية وأنا أتعايش مع طبع زوجي البخيل من أجل مستقبل أولادي، لكنه في النهاية قام بطردي من المنزل بسبب "صابع موز".

تابعت الزوجة: زوجي دائمًا ما يتعدى علي بالضرب؛ رغم كبر سني، فذات يوم قمت بشراء "كيلو لحمة مفرومة"، كي أعده للطعام على 4 أيام، لكن إبنتي حضرت إلينا رفقة زوجها، فقمت بطهي "كيلو اللحمة" وعندما علم زوجي تعدى علي بالضرب أمام زوج إبنتي، وطلب مني أن أشتري "كيلو لحمة" آخر لباقي الشهر، فخرج زوج إبنتي واشترى كيلو آخر.

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أضافت سهير: في يوم آخر وأثناء زيارة إبنتي إلينا وجدت "إصبع موز" في غرفة والدها فأخذته وأكلته، وظلت لدينا لحين عودة زوجها كي تذهب معه إلى شقتها، لكن والدها حضر قبل مغادرتها، وبمجرد عودته رأى "قشرة الموزة" فأصابته حالة من الجنون وقام بالتعدي علينا وطردنا خارج المنزل.

استكملت الزوجة: غضبت من تصرف زوجي فأقمت بشقة إبنتي عام كامل، وتدخل كل الأقارب للصلح بيننا لكنه رفض، حتى بات يتشاجر مع إبني باستمرار ولا ينفق عليه، فالتحق بعمل إضافي بجانب دراسته الجامعية كي ينفق على نفسه، وفي يوم قام زوجي بطرد إبني من المنزل وقال له "أنا هتجوز في الشقة".

اختتمت الزوجة: بعد قرار زوجي بالزواج من أخرى؛ قررت خلعه حفاظًا على كرامتي قبل أن يتزوج علي، وأقمت دعوى خلع حملت رقم 2680 لسنة 2019، ولاتزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.