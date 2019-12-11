هجوم انتحاري بالقرب من قاعدة أميركية في أفغانستان

قال مسؤولون أفغان ومسؤولون من حلف شمال الأطلسي إن انتحارياً فجر نفسه خارج قاعدة باجرام الأميركية الرئيسية في أفغانستان اليوم الأربعاء. وقالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أميركيين أو من التحالف لكن قاعدة طبية تخدم المحليين تضررت بشدة. اقرأ أيضاً... مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية نيوجيرزي الأميركية

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