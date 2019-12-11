كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات أستانا: توسيع المنطقة الآمنة في سوريا لن يكون شيئًا جيدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا الثلاثاء، إن موسكو وأنقرة لا تحتاجان إلى توسيع "المنطقة الآمنة" المزعومة في شمال سوريا، لأن الوضع في المنطقة مستقر الآن.

هجوم تركيا على شمال سوريا

وقامت روسيا والولايات المتحدة بإلقاء الضوء على هجوم تركيا في 9 أكتوبر على شمال سوريا، والذي تم إطلاقه بهدف معلن هو إبعاد القوات الكردية عن حدودها الجنوبية وتنفيذ خطة "ممر السلام"، حيث تأمل في إعادة توطين ملايين اللاجئين السوريين المحتمين حاليًا في تركيا.

وعلى الرغم من سيطرتها على بلدتين رئيسيتين وعدة قرى محيطة من القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد وإجبار المجموعة على المغادرة، تقول تركيا إنها تريد أن تتعمق أكثر في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في الجنوب.

اجتماع لحزب العدالة والتنمية

كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع برلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة في أواخر أكتوبر: "سنقدم ردًا قويًا على أي هجوم قادم من خارج المنطقة الآمنة [في شمال سوريا] وسنقوم توسيع منطقة منطقتنا آمنة إذا لزم الأمر ".

وصرح المبعوث الرئاسي الخاص لروسيا ألكسندر لافرينتييف، لدى وصوله إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان الثلاثاء، أن أي توسع في "المنطقة الآمنة" لن يحقق "شيئًا جيدًا".

وقال، إن تركيا ووكلائها السوريين يجب أن يلتزموا باتفاق 22 أكتوبر بين أنقرة وموسكو.

مذكرة بين أردوغان وبوتين

Advertisements

وأضاف، أن المذكرة التي وقعها الرئيسان بوتين وأردوغان تحدد بوضوح المنطقة الآمنة، يجب الحفاظ عليه بشكله الحالي، هذا هو السبيل الوحيد.

وقال ردا على سؤال، وفقا لوكالة الاعلام الروسية الحكومية تاس "توسيع المنطقة لن يفيد شيئا".

وعلى الرغم من الاتفاقات التركية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا لوقف القتال في سوريا، استمرت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات المدعومة من تركيا.

"عملية أستانا"

يزور لافرينتييف قازاقستان لحضور الجولة الرابعة عشرة من المحادثات بين الضامنة لعملية السلام في أستانا - روسيا وتركيا وإيران.

وقبل بدء المحادثات التي استمرت يومين اليوم الثلاثاء، عقد الوفدان الروسي والإيراني مشاورات ثنائية خلف أبواب مغلقة في نور سلطان، وفقًا لوكالة تاس.

كما تم عقد الاجتماع الأول لعملية أستانا، والذي يهدف إلى إيجاد حل دائم للأزمة السورية التي استمرت ثماني سنوات، في أوائل عام 2017.

وسيتم عقد عدد من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف المغلقة من قبل الضامنين الثلاثة للعملية وغيرها، بما في ذلك الأمم المتحدة، وفقًا لصحيفة كازاك ذا نيشن.

وأضافت الصحيفة، أن عمل اللجنة الدستورية السورية والوضع في إدلب يتصدران المحادثات.