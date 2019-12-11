كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو" يحذر روسيا من التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية: "غير مقبول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية مايك بومبو اليوم الثلاثاء، إن أي تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية "غير مقبول" وحذر روسيا ودول أخرى من أن إدارة ترامب ستحمي نزاهة التصويت.

وفي محادثات واسعة النطاق مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، شملت أيضا نزاعات حول اتفاقيات الحد من الأسلحة، أوكرانيا وسوريا وفنزويلا، قال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك في وزارة الخارجية أن الإدارة ستواجه التدخل في الانتخابات في الماضي والمستقبل.

وقبل لقائه مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، كرر لافروف نفي الروسي للتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وقال إن استنتاج مجتمع الاستخبارات الأمريكي بأن روسيا تدخلت لصالح ترامب "لا أساس له".

وقال بومبو عن التدخل في الانتخابات "كنت واضحا: هذا غير مقبول وأوضحت توقعاتنا بشأن روسيا."

وأضاف، أن إدارة ترامب ستعمل دائمًا على حماية نزاهة انتخاباتنا، إذا اتخذت روسيا أو أي جهة فاعلة أجنبية خطوات لتقويض عملياتنا الديمقراطية، فسوف نتخذ إجراءات استجابة لذلك.

كما سخر لافروف من موجة الشكوك التي تغلبت على واشنطن، فيما يتعلق بالتدخل في الانتخابات، مما جدد مطالب بإعطاء دليل على مثل هذا النشاط لموسكو.

وقال لافروف، إن كل التكهنات حول تدخلنا المزعوم في العمليات الداخلية للولايات المتحدة لا أساس لها، لم يقدم لنا أحد هذا الدليل لأنه ببساطة غير موجود."

ولم يظهر بومبيو متأثرًا بعرض لافروف، وقال إن الولايات المتحدة نشرت بالفعل استنتاجاتها.

Advertisements

وقال عن النتيجة "لا نعتقد أن هناك أي خطأ بشأن ما حدث".

كما طغت على زيارة لافروف لواشنطن، وهي الأولى له منذ مايو 2017، من خلال تقديم مجلس الشكاوى لمقاضاة تتعلق بتقصير الاتهامات ذات الصلة بأوكرانيا من قبل هيئة الرقابة الداخلية التابعة

وهدد الأمران بتقزيم الدبلوماسية التي كان يأمل الجانبان أن تؤدي إلى تحسن العلاقات بين واشنطن وموسكو، وأشار لافروف وبومبو إلى التعاون في جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات التي استمرت على الرغم من التوترات وأعربت عن أملها في إمكانية تحقيق الأهداف المشتركة لكوريا الشمالية وإيران.

ولكنهم أقروا أيضًا، بأن الاختلافات مهمة وتشمل معاهدة الحد من الأسلحة الجديدة التي ستنتهي في العام القادم وطرد الدبلوماسيين المتبادلين من قبل البلدين.

وفيما يتعلق بالمعاهدة، يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد المعاهدة، لكن ترامب قال إنه يريد ضم الصين إذا تم تمديدها، أشار لافروف إلى أن بكين قالت إنها غير مهتمة بالانضمام لكنه أكد رغبة موسكو في إبقاء الصفقة على قيد الحياة.

وبعد المؤتمر الصحفي، كان على بومبيو ولافروف القيام برحلة قصيرة إلى البيت الأبيض، حيث سيلتقيان مع ترامب، وقد عقد آخر اجتماع من هذا القبيل بعد فترة وجيزة من طرد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، وهي خطوة قال الرئيس الجمهوري في وقت لاحق إنها اتخذت بسبب التحقيق الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، هاجم ترامب بديل كومي، كريستوفر وراي، الذي اختاره لهذا المنصب، لموافقته على استنتاج المفتش العام بأن التحقيق الروسي لم يكن له دوافع سياسية.

وفي الوقت نفسه، كشف الديمقراطيون في مجلس النواب عن مقالتين بتوجيه الاتهام ضد ترامب، متهمين إياه بإساءة استخدام سلطته عن طريق حجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا، ما لم يتعهد زعيمها الجديد بالتحقيق مع نجل منافسه السياسي جو بايدن وعرقلة الكونغرس برفضه التعاون مع التحقيق، ونفى ترامب ارتكاب أي شيء خاطئ.

وعلى الرغم من أن التحقيق في قضية المساءلة يركز على أوكرانيا، التي تقاتل الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في شرقها، إلا أن روسيا كانت موضوعًا رئيسيًا في الإجراءات. أخبر العديد من الشهود المحققين أن المدافعين عن ترامب يرددون حملة تضليل روسية من خلال اتهام أوكرانيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية 2016 قبل انتخابات 2020.