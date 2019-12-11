حالة الطقس: أجواء مستقرة تسبق منخفض جوي عاصف وماطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتستقر الأجواء في مختلف المناطق، وتتحول الرياح إلى الوجه الشرقي، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل واضح.

بينما في يوم الخميس، تكون البلاد تحت تأثير منخفض جوي وكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتهطل الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى.

ويسود طقس بارد في الجبال وبارد نسبيا في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة أحيانا.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويسود جو بارد بشكل واضح في جميع المناطق.

وتبقى الفرصة سانحة في ساعات الصباح والظهيرة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق واسعة من شمال البلاد تحديدا وبعض مناطق الوسط. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية. معتدلة إلى نشطة السرعة.

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في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو باردا وغائما جزئيا نهارا وباردا إلى شديد البرودة مع جو مستقر وفرصة ضعيفة جدا لبعض الزخات المحلية. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية.

ويوم الأحد، تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد، ويطرأ انخفاض جديد على درجات الحرارة. ويسود جو بارد إلى شديد البرودة.

وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بحدود الخمسة درجات مئوية. وتهطل الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة في يوم الإثنين، وتكون الأجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتبقى الفرصة سانحة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد بشكل لافت خصوصاً في الجبال.