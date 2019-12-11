شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة تطعيم لاجئي الروهينجا ضد الكوليرا والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت هذا الأسبوع حملة تطعيم ضد الكوليرا في مخيمات كوكس بازار للاجئين في بنغلاديش، ومن المتوقع أن يحصل أكثر من 635،000 شخص من لاجئي الروهينجا والمجتمعات المحلية المحيطة على اللقاح لحماية المواطنين الضعفاء ضد المرض القاتل مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة "بالإسهال المائي الحادّ".

وبدأت الحملة بقيادة وزارة الصحة وشؤون الأسرة، في بنغلاديش وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وغيرهما من الشركاء، بهدف الوصول إلى الأشخاص الذين فاتتهم فرصة تلقي اللقاح ضد الكوليرا في السابق. ويتم تمويل الحملة، بما في ذلك التكاليف التشغيلية، من قبل منظمة GAVI أو تحالف اللقاحات. وتستمر الحملة من 8-14 ديسمبر للوصول إلى 139،888 من لاجئي الروهينجا أعمارهم تتراوح بين 1-5 أعوام. وفي المجتمعات المضيفة، ستتواصل الحملة من 8-31 ديسمبر للوصول إلى أي شخص يتجاوز عمره العام الواحد (وعددهم 495،197).