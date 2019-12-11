شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 بينهم شرطي ومسلحان بولاية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة إن ستة أشخاص بينهم شرطي ومسلحان مشتبه بهما قتلوا في تبادل لإطلاق النار استمر ساعات بدأ بعد ظهر يوم الثلاثاء قرب مقبرة في مدينة جيرزي بولاية نيوجيرزي الأمريكية.

وقال قائد شرطة جيرزي مايكل كيلي في مؤتمر صحفي عقد بعد ساعات من الحادث الذي وقع في ثاني كبرى مدن الولاية، والتي تقع مباشرة مقابل حي مانهاتن بمدينة نيويورك عبر نهر هدسون، إن المسلحين المشتبه بهما اللذين قتلا كانا يعملان بمفردهما.

وأضاف كيلي أن وفاة المسلحين الاثنين وثلاثة مدنيين آخرين أعلنت داخل متجر الأطعمة.

وأصيب مخبر الشرطة القتيل بجراح مميتة قرب مقبرة تقع على بعد ميل تقريبا من موقع إطلاق النار الذي بدأ على ما يبدو عندما حاول اعتراض أحد المشتبه بهما.

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وقال كيلي للصحفيين إنه لا توجد أدلة مباشرة على أن إراقة الدماء جريمة بدافع الكراهية أو مرتبطة بالإرهاب.

وأضاف كيلي أنه يعتقد أن المدنيين ومخبر الشرطة أصيبوا جميعا بالنيران التي أطلقها المشتبه بهما اللذين وصلا في شاحنة مسروقة ومنعوا الشرطة من الاقتراب من المتجر لساعات قبل أن ينتهي تبادل إطلاق النار.

وقال قائد الشرطة في مؤتمر صحفي عقد في المساء "حركتهما كانت سريعة ومستمرة لأربع ساعات في محيط تلك المنطقة". ووصف موقع الجريمة بأنه "واسع جدا" ويضم ثلاثة مواقع على الأقل. وقال إن مئات الأعيرة النارية أطلقت.

وقال كيلي إن المحققين يعتقدون أن السيارة كان بها "عبوة حارقة" قام أفراد من خبراء المفرقعات بنزعها وأخذها بعيدا لفحصها.