تفجير انتحاري يستهدف قاعدة أمريكية رئيسية في أفغانستان

قال مسؤولون أفغان ومسؤولون من حلف شمال الأطلسي إن انتحاريا فجر نفسه خارج قاعدة باجرام الأمريكية الرئيسية في أفغانستان الأربعاء.

وقالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أمريكيين أو من التحالف لكن قاعدة طبية تخدم المحليين تضررت بشدة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى القاعدة التي تعد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وتقع بالقرب من المدينة القديمة في باجرام على بعد 11 كلم جنوب شرق شاريكار في مقاطعة باروان.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة باجرام الجوية بعد رحلة خلال الليل من واشنطن، نهاية الشهر الماضي.

Advertisements

ورافق ترامب خلال الزيارة روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض ومجموعة صغيرة من المستشارين وضباط الحرس الرئاسي ومجموعة من المراسلين الممثلين للمؤسسات الإعلامية.

وقال ترامب في كلمة أمام القوات الأمريكية بالقاعدة الجوية، إن واشنطن مستمرة في خفض قواتها العسكرية في أفغانستان.

يذكر أن العنف تصاعد في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.



ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.