عدن - ياسمين عبد الله التهامي - النواب الديمقراطيون يوجهون اتهامات رسمية لترامب

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وجه الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اتهامات رسمية للرئيس دونالد ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.



ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بكامل هيئته على الاتهامات أو ما يعرف ببنود المساءلة الأسبوع المقبل.

ومن شبه المؤكد أن يصوت المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على مساءلة الرئيس الجمهوري مما يمهد الساحة لمحاكمة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التي من المرجح أن تبدأ في يناير.

ويواجه ترامب الكثير من المتاعب منذ أن كشف أن الموظفين عن المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 25 يوليو الماضي.

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واتهم ترامب بالضغط على الرئيس الأوكراني، للبحث في معلومات تضر بمنافسه في الانتخابات جو بايدن وأسرته.

وبايدن كان نائب الرئيس السابق أوباما، والمنافس الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام ترامب.

وعلق ترامب مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقدر بملايين الدولارات.

وقال 4 مسؤولين بارزين إن الرئيس أوضح أنه لن يفرج عن هذه المساعدات حتى تبدأ أوكرانيا تحقيقا بشأن منافسه، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك.