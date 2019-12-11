"البنتاغون" علّق تدريب جميع العسكريين السعوديين على الأراضي الأميركية

قرّرت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​)، تعليق كلّ عمليّات التدريب الجارية حاليًّا على الأراضي الأميركية لعسكريين سعوديين، وذلك بعدما قتل ملازم سعودي متدرّب ثلاثة عسكريّين أميركيّين شبّان، في قاعدة عسكرية بمدينة بينساكولا في ولاية ​فلوريدا​ يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت متحدثة باسم ​البحرية الأميركية​، لوكالة "رويترز"، أنّ "وَقف طلاب الطيران السعوديين موقّتًا عن العمليّات، شمل ثلاث منشآت عسكريّة مختلفة، هي محطات بينساكولا ووايتينغ فيلد ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا".

وكان الملازم في سلاح الجوّ الملكي السعودي محمد الشمراني (21 عامًا) قد أطلق النار من مسدس في إحدى قاعات التدريب في قاعدة بينساكولا، ما أدّى لسقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا.

وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أمس الثلثاء أنّها علّقت تدريب 303 عسكريين سعوديين يتدرّبون حاليًّا في ولاية فلوريدا.