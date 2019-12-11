وزارة الدفاع بالنيجر: مقتل 3 جنود و14 "إرهابيا" بهجوم على معسكر في غرب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع ​النيجر​ية "هجومًا استهدف معسكرًا للجيش في منطقة تاهوا في غرب البلاد قرب الحدود مع مالي، والحصيلة الموقّتة للهجوم هي على النحو الآتي: في صفوفنا قُتل ثلاثة عسكريين وأُصيب أربعة بجروح. في صفوف العدو، قُتل 14 "إرهابيًّا" وسقط جرحى عديدون آخرون".

وأوضحت في بيان، أنّ "الهجوم الّذي استهدف قاعدة أغاندو العسكرية، شنّه "إرهابيّون" مدجّجون بالأسلحة على متن 12 مركبة رباعية الدفع"، مبيّنةً أنّ "بعد أكثر من ساعتين من القتال العنيف، مكّن الردّ القوي لقواتنا الأمنية والدفاعية من صدّ الهجوم وهزيمة المهاجمين الّذين فرّوا إلى دولة مجاورة".

وكان قد مدّد مجلس الوزراء في النيجر لمدّة ثلاثة أشهر، ​حالة الطوارئ​ المفروضة منذ عام 2017 في العديد من مقاطعات تيلابيري وتاهوا في محاولة للحدّ من الهجمات "الإرهابية". ويمنح هذا الإجراء الاستثنائي قوات الأمن صلاحيّات إضافيّة في مسارح العمليات، بما في ذلك السماح لها بتنفيذ مداهمات ليليّة ونهاريّة للمنازل.