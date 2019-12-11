انفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة بغرام الأميركية في كابل

انفجرت ​سيارة​ مفخخة قرب ​القاعدة​ الأميركية في كابل، صباح اليوم. وفقا لوسائل إعلام محلية. وقالت وكالة الأنباء "بازفاك" إنه تم زرع ​عبوة ناسفة​ في سيارة بالقرب من قافلة تابعة ل​حلف شمال الأطلسي​. وأفادت وسائل إعلام آخرى بأن ​القوات الأميركية​ اشتبكت مسلحين بالقرب من القاعدة شمال العاصمة الأفغانية.

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