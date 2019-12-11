انفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة بغرام الأميركية في كابل

انفجرت سيارة مفخخة قرب القاعدة الأميركية في كابل، صباح اليوم. وفقا لوسائل إعلام محلية.
وقالت وكالة الأنباء "بازفاك" إنه تم زرع عبوة ناسفة في سيارة بالقرب من قافلة تابعة لحلف شمال الأطلسي.
وأفادت وسائل إعلام آخرى بأن القوات الأميركية اشتبكت مسلحين بالقرب من القاعدة شمال العاصمة الأفغانية.
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