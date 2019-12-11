أوساط الشرق الأوسط: لا فيتو دوليا على تطعيم حكومة التكنوقراط بوجوه غير مستفزة من الوزن الخفيف

كشفت أوساط مراقبة لمشاورات ​تشكيل الحكومة​ الجديدة، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "لا فيتو دوليًّا" على تطعيم حكومة التكنوقراط بوجوه سياسيّة غير مستفزّة من الوزن الخفيف"، نافيةً أن "يكون هناك أي موقف معارض، سواء من الدول الأوروبية أو ​الولايات المتحدة الأميركية​، لصيغة مشابهة".

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