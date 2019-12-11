فضيحة فساد تهز وزارة الدفاع الإسرائيلية.. والتفاصيل سرية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

قالت وزارة العدل الإسرائيلية، الثلاثاء، إنها تعتزم ملاحقة مشتبه بهم متورطين في "قضية فساد خطيرة" في إحدى الهيئات التابعة لوزارة الدفاع.



وأوضحت وكالة "أسوشييتد برس" أن معظم تفاصيل القضية، بما في ذلك أسماء المشتبه بهم، لم تعلن التزاما بالتعليمات.

غير أن بيانا صدر عن الوزارة قال إن الموظفين الذين يعملون في الهيئة الدفاعية التي لم يكشف عن اسمها، تلقوا رشى تقدر بالملايين من شركات بهدف الترويج لصفقات مع مؤسسة الدفاع الإسرائيلية.

ومن المقرر أن توجه للمشتبه بهم اتهامات بتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة وغسل الأموال من بين اتهامات أخرى، لحين عقد جلسة استماع.

Advertisements

ويأتي الإعلان بعدما قالت الوزارة الأسبوع الماضي إنها ستعلن عن اتهامات فساد تتعلق بصفقة غواصة ألمانية قيمتها مليارا دولار شملت مساعدين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وكذلك قائد البحرية الإسرائيلية السابق.

وتزعم وزارة العدل في إسرائيل أن أولئك المتهمين في قضية الغواصة انتفعوا بشكل شخصي من الصفقة.

وخضع نتانياهو للتحقيق، لكنه اسمه لم يرد على قائمة المشتبه بهم في القضية المعروفة باسم "القضية 3000".

ووجهت لنتانياهو اتهامات في 3 قضايا فساد أخرى، تشمل الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة، لكنه ينفي ارتكاب أي جرم في التهم كافة.