مقتل ناشط مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على الناشط المدني علي نجم اللامي ضمن موطقة الشهب شمالي بغداد، اثناء عودته من ساحة التحرير، ما ادى الى مقتله في الحال".

واضاف المصدر ان " اللامي هو من اهالي واسط قضاء الدجيلي"، مشيرا الى ان قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".