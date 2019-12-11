افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل ناشط مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على الناشط المدني علي نجم اللامي ضمن موطقة الشهب شمالي بغداد، اثناء عودته من ساحة التحرير، ما ادى الى مقتله في الحال".
واضاف المصدر ان " اللامي هو من اهالي واسط قضاء الدجيلي"، مشيرا الى ان قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ناشط مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.