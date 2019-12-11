قانون بحظر زواج الأطفال وأزمة "مُنتقبة البحيرة".. تعرف على أهم ما حدث بالبرلمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

طغت أزمة تعيين منتقبة بأحد مراكز ثقافة محافظة البحيرة وإقالتها بعد أيام قليلة على مناقشات مجلس النواب، الثلاثاء، في حضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، حيث أوضحت الوزراة في ردها أن التعيين أمر غير دستوري من البداية وسط انتقادات نيابية لاستبعادها، وأقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قانونًا بحظر زواج الأطفال.

وجاءت الأحداث كالآتي:

عبدالعال: "الرأي العام ضاغط علينا وهستخدم كل الوسائل ضد الوزراء"

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تهديدا للحكومة، بسبب غياب التمثيل الجيد لها خلال جلسات البرلمان، قائلا: سأستخدم كل الوسائل وفقا لما ينص عليه الدستور في هذا الشأن ومنها الاستجواب.

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القرار في الدرج.. عبدالعال ينتقد "الصحة" لعدم تفعيل عمل الأطباء بأجر إضافي

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عدم تفعيل وزارة الصحة قرار عمل الأطباء بأجر بعد انتهاء وقت العمل الرسمية، مؤكدًا أن القرار في أدراج الحكومة ويجب العمل على تفعيله لحل مشكلة عجز الأطباء.

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البرلمان يرفع جلساته لـ22 ديسمبر

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود البرلمان للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر.

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عبدالعال يحذر النواب: سأقطع الكلمة حال تجاوز الوقت المخصص

حذر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من قطع الكلمة عن أي نائب أوتوماتيكيًا، حال تجاوز النائب الوقت المخصص لسرد البيان العاجل، قائلا: "ساقطع الكلمة أوتوماتيكيًا".

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رئيس "النواب": تشكيل وفد للوقوف على احتياجات القناطر الخيرية

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم تشكيل وفد من لجنتي الإدارة المحلية والسياحة، لزيارة مدينة (القناطر الخيرية) بمحافظة القليوبية، للوقوف على احتياجات المدينة.

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برلمانية "النور": موظفة الثقافة المنتقبة رفضت تدخلنا في أزمتها

علق النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، على واقعة استبعاد الموظفة المنتقبة بقصر ثقافة كفر الدوار، بقوله: "أنا زعلان من المجتمع والتنمر الذي تم ضد المنتقبة"، معلنا رفض الموظفه تدخل الحزب بأزمتها

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وزيرة الثقافة: خرجنا من المباني للشوارع ولدينا قوافل ثقافية كبيرة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن هناك جهود كبيرة تبذل وتنسيق بين كل القطاعات التابعة للوزارة لتحقيق استراتجية مصر 2030 فيما يتعلق بالجانب الثقافي، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة للتطوير والهيكلة.

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القرار غلط".. مرتضى يعلق على أزمة موظفة الثقافة المنتقبة

قال مرتضى منصور خلال الجلسة العامة اليوم إنه "لا يوجد أحد ضد النقاب أو ضد المحجبات، ولكن المشكلة أن اختيار منتقبة في هذا المكان كان خطأ ومعالجة الأمر جاء بشكل خاطئ أيضًا"، مضيفًا: "مينفعش نخلي واحد بشورت وفانلة يروح يشتغل في وزارة الصحة".

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دفاع النواب" تهدي علي عبدالعال موسوعة "وصف مصر"

أهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر اليوم الثلاثاء، موسوعة "وصف مصر" إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال وذلك تقديرا للجهد الذي يبذله من أجل انتظام العمل بمجلس النواب.

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عبدالعال يلتقي عددًا من طلاب المدارس والجامعات

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النوب، في مكتبه اليوم الثلاثاء، مجموعة من طلبة مدارس قنا بحضور النائب محمود الضبع نائب محافظة قنا، كما التقى وفدا من طلبة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور النائب مصطفى السلاب.

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صحة النواب" تقر مشروع قانون رعاية المريض النفسي مبدئياً

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى.

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زراعة النواب" تطالب بجدول زمني للانتهاء من كارت الفلاح

أكدت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، ضرورة الإسراع من الانتهاء من منظومة الكارت الذكى للفلاح، وتحديد جدول زمنى للانتهاء من تطبيقه على مستوى الجمهورية، من خلال إعداد وزارة الزراعة لقاعدة بيانات سليمة عن الحيازات الزراعية وكذلك من خلال إعداد كل محافظة قاعدة بيانات وفقا للحيز العمراني.

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قوى النواب" تؤجل البت في تعديلات جديدة بالخدمة المدنية

أجلت لجنة القو العاملة بمحلس النواب برئاسة جبالي المراغي، مناقشة تعديل نص المادة 23 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والمقدمه من النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس النواب إلى جلسة اللجنة في 24 ديسمبر الجاري وذلك لأخذ الرأى النهائي عليها بحضور وزير المالية محمد معيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ.

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تشريعية النواب" تطالب وزارة العدل برد مكتوب على طلبات الإحاطة

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة بهاء أبوشقة، تأجيل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة لوزارة العدل بشأن إنشاء مجمع النيابات الإدارية في مدينة المنيا الجديدة ومجمع محاكم بمدينة صان الحجر بالشرقية وتطوير الشهر العقاري بعدد من قرى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

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برلماني يهاجم وزير الري: "أتمنى يفوق من غيبوبته".. وعبدالعال يرد: "من العلماء الأجلاء"

هاجم النائب ممدوح مقلد، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، بسبب تعطيله تخصيص قطعة أرض تابعه للوزارة لإنشاء مدارس، ومحطة صرف عليها قائلا: "أتمنى أن يفوق وزير الري من غيبوبته".

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عبدالعال يعلن خلو مقعد نائب مركز ملوى بالمنيا

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، بعد تلقي إخطار وزير الداخلية بوفاة النائب أحمد شرموخ.

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تشريعية البرلمان توافق على منحة أمريكية بـ13 مليون دولار لدعم التعليم

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية والموقع في القاهرة بتاريخ 15سبتمبر 2019.

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حظر زواج الأطفال.. ننشر تفاصيل مناقشة البرلمان تعديل بعض أحكام "قانون الطفل"

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للجلسة القادمة المقرر لها 22 ديسمبر 2019 لمزيد من الدراسة من جانب أعضاء اللجنة.

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عقب سرقة 950 طن أسمدة.. لجنة برلمانية تطالب الزراعة بأسماء المتهمين

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وزارة الزراعة بإفادة اللجنة، ببيان بأرقام المحاضر وتصرفات النيابة العامة، وأسماء المتهمين في واقعة سرقة 950 طن أسمدة من الجمعيات الزراعية بنجع حمادي بقنا.

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