"عائد بسبوع ابنه فقتلوه".. محامي مهندس كفر الشيخ المقتول يكشف تفاصيل جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

"أفراح وأحزان".. كلمتان يصفان حال قرية "الترزي" التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فرحة بنطق محكمة جنايات كفر الشيخ بإعدام 3 متهمين بقتل مهندس من أبناء القرية، وحزنًا على وفاة والده الذي فارق الحياة بعد صدور حكم المحكمة.

تامر منصور رشوان، محامي المهندس المجني عليه، وأحد أبناء قرية الترزي، قال لـ"الخليج 365"، إن الوضع الحالي في القرية عبارة عن فرحة عارمة بين أوساط الأهالي بعد انتصار محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية" برئاسة المستشار شريف قورة، حينما قضت بإعدام 3 متهمين في واقعة قتل المهندس سمير أحمد عبد الفتاح الجندي.

وأضاف أنه في نفس الوقت وبالرغم من حالة الفرحة التي سيطرت على أبناء القرية بسبب حكم الإعدام ضد المتهمين الثلاثة، لكن هناك حالة حزن بسبب والده الذي فارق الحياة بعد تلقيه صدور حكم بإعدام الجناة بساعات قليلة، حيث ردد كلمات قبل رحيله: "القضاء جاب حق ابني كده أنا هاموت مرتاح"، حتى صعدت روحه إلى بارئها وتوفى في نفس يوم الحكم بإعدام المتهمين الثلاثة.

وأكد محامي المجني عليه، أن المهندس سمير، كان يمتاز بمحبة الناس ويتكفل بأسرته كاملة التي تعيش مع والديه في منزل واحد بالقرية، ويمتلك سيارة للعمل عليها في الترحال الخاص، لتعينه على ظروف المعيشة، ولديه بنتين وولد، ولقى مصرعه أثناء عودته إلى منزله وبحوزته الخامات المستخدمة في طقوس سبوع طفله الذي كان يحتفل به لكن غدر المتهمين حرمه من الاحتفال بالسبوع.

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ولفت رشوان، إلى أن 4 متهمين قتلوا المجني عليه 3 يقيمون بقرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا، والرابع هارب من المحلة الكبرى ويقيم بنفس عنوان المجني عليه قرية الترزي، فاتفقوا فيما بينهم على سرقة سيارته فكمنوا له على طريق الكراكات - الحامول، وهم ملثمون وأشهروا الأسلحة النارية في وجهه وعندما مقاومته لهم استطاع كشف وجه المتهم الرابع حتى أطلقوا عليه الرصاص.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، قضت حضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبة 3 متهمين بقتل مهندس بالإعدام، عما أسند إليهم، ومصادرة السلاحين الناريين والذخيرة وفارغ الطلقة المضبوطين والزمتهم المصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة وفي الدعوى المدنية بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 الآف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والزمتهم مصاريفها ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، وسامح عزيز، وبحضور أحمد طارق عجيز، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 8827 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 1350 لسنة 2016 كلي كفر الشيخ.