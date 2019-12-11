إصابة ٣ من أسرة واحدة باختناق بعد تسرب غاز داخل منزلهم في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
أصيب ٣ أشخاص من أسرة واحده باختناق نتيجة استنشاقهم غاز تسرب من سخان الحمام بمدينة المنصورة.
كان اللواء فاضل فهمي عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود إشارة للعقيد أحمد الجميلي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول ٣ أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة اختناق، إدعاء استنشاق غاز.
انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد حمدى الطنبولي، رئيس المباحث، لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن المصابين هم "مصطفي.أ.م.م"، 45 سنة، موظف صيانة بشركة كهرباء طلخا، وزوجته "نسرين.ع.م.س"، 27 سنة ربة منزل ونجلتهما "روان"، 18 سنة، طالبة و يقيمون بمنطقة أبو الليل بمدينة المنصورة ومصابين بحالة اختناق ( إدعاء استنشاق غاز) وتلقوا العلاج وتصرح للثالثة بالخروج لتحسن حالتها.
وبسؤالهم تبين بأنه أثناء تواجد الأول بحمام الشقة سكنهم حدثت له حالة إغماء نتيجة استنشاق الغاز جراء تسربه من سخان المياه وحال قيام الثانية والثالثة بإخراجه من الحمام حدثت إصابتهما.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطر المستشار إيهاب عطوة، رئيس نيابة أول المنصورة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.
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