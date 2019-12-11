مصرع سيدة أثناء عملية إجهاض داخل عيادة خاصة بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقيت سيدة مصرعها على إثر قيامها بعملية إجهاض جنين داخل إحدى العيادات الخاصة بمدينة المنصورة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وكان اللواء فاضل فهمي عمار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، يُفيد بورود بلاغ لقسم ثان المنصورة بوفاة إحدي السيدات داخل عيادة طبيب أمراض نساء بمنطقة ميت حدر بمدينة المنصورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس المباحث، إلي مكان الواقعة وتبين وفاة المدعوة "آيه.أ.أ"، 26 سنة ربة منزل ومقيمة بشارع الجلاء داخل عيادة الدكتور "صلاح.م.ا.غ" 77 سنة طبيب أمراض نساء، وذلك أثناء إجراءه لها عملية إجهاض نظراً لعدم رغبتها في الإنجاب مرة أخري وتوفيت أثناء إجراء العملية.

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وبسؤال والدتها وتدعى "نعيمة.س.ح.ع"، ربة منزل وشقيقتها وتدعي "دعاء"، ربة منزل ومقيمتان بشارع محمود درويش بمدينة المنصورة إتهمتا الطبيب بالإهمال الطبي مما أدي لوفاتها.

وبسؤال شقيقة زوج المتوفاة وتدعى "دعاء.ح.ص.ح"، 42 سنة، ربة منزل ومقيمة بكفر البدماص قررت بأن شقيقها زوج المتوفاة ويدعى "أحمد"، 31 سنة متواجد حالياً خارج البلاد ويعلم بإقدام زوجته لإجراء عملية إجهاض.

وبسؤال المشكو في حقه الطبيب المذكور نفي تسببه في وفاتها وعلل سبب الوفاة قيامها بتناول بعض الأدوية للمساعدة في عملية الإجهاض.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.