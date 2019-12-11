مالي تطرد دبلوماسيا أمميا بارزا

محمد اسماعيل - القاهرة - باماكو - (د ب أ):
قال وزير خارجية مالي، تيبيل درامي الثلاثاء إن بلاده طردت دبلوماسيا أمميا بارزا بسبب تعليقات أدلى بها حول وضع بلدة كيدال المتنازع عليها في شمال شرقي البلاد.
وأوضح درامي أن كريستوف سيفيلون ، الذي يرأس فرعا لبعثة الأمم المتحدة إلى مالي في كيدال ، تم إعلانه "شخصا غير مرغوب فيه" وتم منحه مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد.
وأضاف أن سيفيلون أدلى بكلمة خلال تجمع لجماعة متمردة سابقة وأشار خلاله إلى أن كيدال لا تتبع مالي.
وقال درامي إنه من المفترض أن تساعد البعثة الأممية حكومة بلاده على استعادة الوحدة الوطنية للبلاد.
وقال أوليفر سالجادو ، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ، إن البعثة علمت بإعلان الحكومة ورتبت بالفعل لسيفيلون لمغادرة مالي في أقرب وقت ممكن "لما فيه مصلحة الطرفين".
وأضاف أن البعثة الأممية تعيد التأكيد على احترامها لسيادة البلاد
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