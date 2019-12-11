فيديو.. قتلى وإصابات في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

قال مكتب المدعي العام لمقاطعة هدسون، أمس الثلاثاء، إن ضابط شرطة قتل، وأصيب اثنان آخران، في حادث إطلاق نار بولاية نيوجيرسى الأمريكية.

وأضاف في بيان، إن "قائد قوات حرس السواحل يؤكد أن ضابط شرطة قتل بالرصاص اليوم في جيرسي سيتي، كما أصيب ضابطان آخران ومدني بالرصاص لكنهما في حالة مستقرة".

وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن شبكة أخبار "إن بي سي" الأمريكية، لقي 6 أشخاص على الأقل

مصرعهم في جيرسي سيتى بينهم ضابط شرطة.

وقالت شرطة نيوجيرسي - في وقت سابق - إن ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص، الثلاثاء، في مواجهة بإطلاق نيران كثيفة على حي جيرسي سيتي.

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وحسب "أسوشيتد برس"، تم إغلاق مدرسة "القلب المقدس" القريبة، ولكن جميع الموظفين والطلاب كانوا فى أمان - وفقًا لبيان من أبرشية نيوارك - وحدث إطلاق نار

كثيف بشكل متقطع على مدار ساعة على الأقل على طول طريق رئيسى ولكنه هدأ.

واستجابت فرق "التدخل السريع" وشرطة الولاية والوكلاء الفيدراليون وحضروا إلى الموقع، وقامت الشرطة بإغلاق المنطقة بالإضافة إلى المدرسة وبعض المتاجر وسوبر ماركت ومصفف شعر، فيما قالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالى باتى هارتمان، إن أكثر من ضابط واحد قد أطلق عليه الرصاص لكنها لم تستطع تقديم أية معلومات أخرى.

ونشر مواطنون أمريكيون مقطع فيديو من موقع إطلاق النار في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، والذي يكشف تبادل إطلاق النار بين الشرطة الأمريكية وعناصر مسلحة.