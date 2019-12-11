تتويج ألبرتو فرنانديز رئيسا جديدا للأرجنتين

احتشد آلاف المواطنين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس احتفالا بتتويج ألبرتو فرنانديز بمنصب رئيس الأرجنتين المنتخب. المنتخب. وأقر الرئيس الأرجنتينى السابق ماوريسيو ماكرى، بهزيمته في الانتخابات الرئاسية وهنأ منافسه ألبرتو فرنانديز. الرئاسية وهنأ منافسه ألبرتو فرنانديز. وبعد فرز أكثر من 90% من الأصوات، حصل فرنانديز على 47.79% من الأصوات مقابل 40.71% لماكرى.

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