تتويج ألبرتو فرنانديز رئيسا جديدا للأرجنتين

احتشد آلاف المواطنين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس احتفالا بتتويج ألبرتو فرنانديز بمنصب رئيس الأرجنتينالمنتخب.
وأقر الرئيس الأرجنتينى السابق ماوريسيو ماكرى، بهزيمته في الانتخاباتالرئاسية وهنأ منافسه ألبرتو فرنانديز.
وبعد فرز أكثر من 90% من الأصوات، حصل فرنانديز على 47.79% من الأصوات مقابل 40.71% لماكرى.
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