عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يحذر روسيا من مغبة التدخل في الانتخابات الأمريكية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر موسكو، الثلاثاء، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من مغبة تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.



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وقالت الرئاسة الأمريكية، في بيان صدر في ختام الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي بين ترامب ولافروف بعيداً عن عدسات المصورين، إن "الرئيس ترامب حذّر من أي محاولة من جانب روسيا للتدخل في الانتخابات الأمريكية ودعا روسيا إلى حل النزاع مع أوكرانيا".

وفي المقابل، نفى وزير الخارجية الروسي أن يكون قد بحث مع الرئيس الأمريكي في الاجتماع المغلق الذي عقد بينهما في البيت الأبيض الثلاثاءـ مسألة التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن عقب لقائه بترامب: "في الواقع نحن لم نتحدث حتى عن الانتخابات".