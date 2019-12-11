شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سامى رمضان عن منتدى شباب العالم: يساهم فى تمكينهم من المشاركة بالحياة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان أن هناك دلالات عديدة على حرص مصر على تنظيم منتدى شباب العالم كل عام فى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن أبرز هذه الدلالات هو أن أمن مصر مستقر، والعالم يشاهد شباب العالم ينعم بالأمن والأمان، فمصر نبراس مضىء لمنتدى شباب العالم .

وقال النائب سامى رمضان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن منتدى شباب العالم له دلالة أخرى وهى ترجمة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب، وفتح الطريق أمامه ليشعر الشباب أن له دور بارز في بناء المستقبل ويستطيع المشاركة الفعلية في صناعة القرار .

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ولفت النائب سامى رمضان إلى أن هناك أمثلة عديدة على اهتمام الدولة بالشباب أبرزها حركة المحافظين الجديدة التى شملت 23 شابا من نواب المحافظين، متابعا: "هذا تمكين للشباب المتطلع وفتح آفاق الأمل أمامهم".

وتابع عضو مجلس النواب: "منتدى شباب العالم تأكيد أيضا على اهتمام القيادة السياسية بتنمية القدرات الثقافية، وتشجع الشباب على العمل الجماعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، فالدولة تضع الشباب في أولويات اهتمامها فهم نواة المستقبل وشمسها المشرق، فالشباب هم مستقبل الدول وأدوات البناء الحقيقية للتقدم" .

واستطرد: "تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتدى شباب العالم يعطى صورة فعلية حقيقية وعنوانا صادقا لاهتمام الدولة بالشباب وتمكينهم، لاسيما وقد حقق شباب مصر نجاحات كثيرة في مجالات كثيرة رياضية وثقافية واجتماعية وأثبت أنه على قادر على تحمل المسئولية".