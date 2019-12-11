بسبب خاشقجي.. منع قنصل السعودية السابق بإسطنبول من دخول واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أنها حظرت القنصل العام السعودي السابق في اسطنبول، محمد العتيبي، من دخول أراضيها، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت الوزارة في بيان، إنها “قررت فرض عقوبات إضافية على العتيبي بسبب ضلوعه في خروقات جسيمة لحقوق الإنسان”، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن).
وأضافت: “عملية قتل جمال خاشقجي، جريمة شنيعة ومرفوضة، إجراؤنا اليوم خطوة إضافية مهمة للرد على مقتل خاشقجي”.
وكان العتيبي متواجد أثناء عملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل مبنى القنصلية، في مطلع الثاني من أكتوبر 2018.
وستمنع العقوبات التي فرضتها واشنطن، الدبلوماسي السعودي السابق وجميع أفراد عائلته المقربة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت واشنطن قد جمدت في وقت سابق، أصول العتيبي لديها، للاشتباه بأن له دورا في مقتل خاشقجي.
وكان خاشقجي قد قتل في الثاني من أكتوبر 2018، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وبعد 18 يوما من الإنكار، قدمت الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، معلنة مقتل خاشقجي إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وفي وقت لاحق، قالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية، إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر بقتل خاشقجي.
ونفى بن سلمان ذلك، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية عن مقتل خاشقجي، باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.
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