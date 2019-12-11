قبيل منتصف الليل.. تدخل أمني يفرق تجمعا للأساتذة بشوارع الرباط -فيديو

تدخلت قوى الأمن بمدينة الرباط، قبل قليل، لتفريق تجمع للأساتذة حاملي الشهادات الذين كانوا قد قرروا المبيت في الشارع، ضمن أسبوعهم الإحتجاجي بالعاصمة.
وأكد عدد من المشاركين تعرض زملاء لهم لإصابات خلال التدخل الأمني، الذي نفذ قبيل منتصف الليل، بشارع محمد الخامس قرب مبنى البرلمان.
وكان الأساتذة قد بدأوا مطلع الشهر الجاري برنامجا نضاليا للاحتجاج على وزارة التربية الوطنية، وتجاهلها لمطالبهم بالترقية، وتغيير الإطار، قبل أن يقرروا أمس الإثنين تمديده أسبوعا آخر.
الأساتذة، الذين حجوا إلى شوارع الرباط من مختلف مدن المملكة، قالو إن احتجاجهم يأتي ردا على وضع متردي آل إليه رجل التعليم في المغرب عبر مجموعة من المخططات، التي أجهزت على حقوقه المكتسبة.
ويطالب الأساتذة المحتجون، بتضمين الترقية بالشهادة في الوثائق القانونية للمنظومة التربوية، وإعادة العمل بما كان معمولا به قبل عام 2015، إذ كانت ترقية الأساتذة بالشهادات العلمية العليا المحصل عليها، الماستر، والدكتوراه.
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