دوري الأبطال: تشيلسي يتخطى ليل ويتأهل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق تشيلسي الإنجليزي عقبة ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا تشيلسي كل من اللاعبين تامي أبراهام وسيزار ازييليكويتا، وفي المقابل سجل هدف ليل اللاعب لويك ريمي.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 11 نقطة ليضمن وصافة المجموعة الثامنة، في حين تجمد رصيد ليل عند نقطة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة من نصيب تشيلسي، عبر رأسية المهاجم أبراهام في الدقيقة الرابعة، التي ذهبت ضعيفة إلى الحارس مايجنان.

وواصل تشيلسي زحفه نحو مرمى ليل، عبر تسديدة من قبل كانتي، في الدقيقة 17، مرت إلى جوار القائم.

وبالفعل، تمكن الفريق اللندني من تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 19، بعد عرضية أرضية رائعة من ويليان، وجدت أبراهام أمام المرمى الخالي من حارسه، ليسجل الكرة بسهولة في الشباك.

وعزز تشيلسي تقدمه بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 35، من ركلة ركنية ارتقى لها القائد أزبيليكويتا مسددًا رأسية متقنة.

وحاول ليل تقليص الفارق في الدقيقة 37، بتصويبة من قبل مايا، إلا أنها ذهبت أعلى العارضة.

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وفي الدقيقة 41، سدد أروخو كرة من على حدود منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد.

وتحصل البلوز على مخالفة قريبة، في الدقيقة 48، سددها ويليان وأمسك بها مايجنان بصعوبة.

وأجرى المدرب فرانك لامبارد التبديل الأول لتشيلسي، في الدقيقة 62، بنزول أودوي على حساب بوليسيتش، ومن ثم أخرج أبراهام في الدقيقة 71، ودفع بالمهاجم البلجيكي باتشواي بدلًا منه.

وبعد هدوء دام لقرابة الـ20 دقيقة، سدد كوفاسيتش كرة في الدقيقة 74، أمسك بها الحارس البديل جارديم، الذي حل بدلًا من مايجنان في الدقيقة 72، بسبب الإصابة.

وقلص ريمي الفارق لليل في الدقيقة 78، بعدما أرسل البديل جوناثان بامبا تمريرة مميزة للاعب الخالي من الرقابة، داخل منطقة الجزاء، ليسدد بقوة في العارضة التي حولت الكرة إلى الشباك.

وكاد يوسف يازيسي أن يصعق جماهير تشيلسي، ويسجل هدف التعادل، بعدما صوب كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 80، لكنها ابتعدت قليلا عن القائم.

وأجرى لامبارد التبديل الثالث والأخير، في الدقيقة 82، بنزول مونت على حساب كوفاسيتش.

ومرر أزبيلكويتا كرة بالرأس إلى باتشواي، داخل منطقة الجزاء، الذي استقبل ودار بصورة مميزة في الدقيقة 88، إلا أنه سدد أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي (2-1)، وتأهله رسميًا إلى دور الـ16.