شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شرطيين اثنين في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وسائل اعلام أمريكية، مساء أمس الثلاثاء، بإصابة شرطيين على الأقل إثر تبادل لإطلاق النار استمر لمدة ساعة على الأقل في مدينة جيرسي سيتي، عاصمة ولاية نيو جيرسي، في منطقة يهودية.

وقالت قناة “فوكس نيوز” إنه تم تحييد اثنين من المشتبه بهم في إطلاق النار، ولم يتم العثور على المشتبه الثالث بعد، فيما توجهت فرق التدخل السريع إلى الموقع حيث قامت الشرطة بإغلاق إحدى الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي توجه عناصره إلى الموقع.

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وأضافت التقارير أنه وصل إلى المنطقة رجل وامرأة يرتديان ملابس سوداء، ويحملان أسلحة طويلة، وأطلقا النار، فيما تم إغلاق قرابة 12 مدرسة في المنطقة.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” باستمرار إطلاق نار كثيف في المنطقة، فيما انتشرت مقاطع فيديو على موقع “تويتر” تظهر انتشار كبيرا لقوات الأمن وتحركها على أحد الأرصفة.

وكتب أحد المغردين أن “معركة بالأسلحة النارية تدور بين رجال مسلحين والشرطة في نيوجرسي، وإصابة شرطي أحد المسلحين، بحسب الشرطة، والمسلح المصاب واصل إطلاق النار وهو ساقط أرضا”.