شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يدمر أسلحة تركية بعد تصريحات أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، تدمير أسلحة وصلت من تركيا وقطر إلى ميليشيات طرابلس، مشيرا إلى أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر ترأس اجتماعا عسكريا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عملية تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، إن العملية التي أطلقها الجيش بقيادة حفتر، تمكنت من تدمير نسبة كبيرة من الإمدادات العسكرية التي وصلت إلى الميليشيات في طرابلس من قطر وتركيا.

فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج إذا طلب الأخير ذلك.

» جنود أتراك

وقال مختصون في الشأن الليبي إن إقدام الرئيس التركي أردوغان على إرسال جنود أتراك لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج يعد انتهاكا واضحا للأعراف الدولية التي تجرم التدخل في شؤون الدول والتعدي على سيادتها ما يتطلب موقفا دوليا لوقف هذه التجاوزات، مشددين على أن أرودغان يريد إنقاذ «الوفاق» المدعومة من الجماعات الإرهابية بعدما اقترب الجيش الوطني الليبي من استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس وتطهيرها من الميليشيات المسلحة والمرتزقة من العناصر المتطرفة.

يرى الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبدالباسط بن هامل أن أردوغان يتعامل مع مجموعة من اللصوص المقامرين بمصير ليبيا يريدون رهنها للخارج، مشيرا إلى أن الرئيس التركي عابث طامح يريد احتلال شمال أفريقيا عبر البوابة الليبية، فضلا عن إصراره على الحفاظ على تنظيم الإخوان الإرهابي الذي له دور كبير في العبث الحالي في المشهد الليبي.

Advertisements

مؤكدا أن أردوغان الداعم الأول للإرهابيين إذ يسعى دوما لتقديم الدعم لعناصر الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتي لا تشكل خطرا فقط على ليبيا بل المنطقة كافة ويرسل للميليشيات أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة، ثم ببجاحة أعلن استعداده لإرسال جنود أتراك لمحاربة الجيش الوطني الليبي.

وأعرب بن هامل عن أمله في رفع المجتمع الدولي الغطاء السياسي عن حكومة الوفاق وسحب الاعتراف الدولي بها ومنح شرعية التحدث باسم ليبيا إلى البرلمان بصفته الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد.

» درس قاس

من جهته قال السياسي الليبي رضوان الفيتوري: الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بانتظار جنود أردوغان لتلقينهم درسا قاسيا، واعتبرها فرصة كبيرة ليثأر الليبيون من أجداد أردوغان العثمانيين الذين ارتكبوا جرائم بشعة بحقهم وقتلوا المئات في مجازر يندى لها جبين الإنسانية.

وأضاف: أردوغان يصر على دعم حكومة الوفاق ومرتزقتها للسيطرة على ثروات الشعب الليبي واحتلال أراضيه، وإعلانه إرسال جنود أتراك إلى ليبيا يأتي في سياق بلطجته في المنطقة وتدخله في شؤون عدد من الدول وسط صمت دولي مريب.

بدورها اعتبرت كل من (مجموعة أبناء ليبيا) و(الحراك من أجل ليبيا) تصريحات أردوغان مقدمّة لغزو ليبيا هدفها تكرار مجازر عصاباته وعملائه في شمال سوريا، ودعت المنظمتان الليبيين إلى الاحتشاد يوم الجمعة القادم في مظاهرات كبيرة في كافة مدن البلاد ضد ما وصفته بالتمهيد السافر لغزو ليبيا، إضافة إلى الدفاع عن الوطن وصد المؤامرات التي تحاك ضدّه.