مصادر: مقترحات من السيادي السوداني لفرقاء جوبا بشأن الولايات

أفادت مصادر لـ"العين الإخبارية" بأن المجلس السيادي السوداني سيقدم 3 مقترحات لفرقاء الجنوب؛ الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار حول قضية الولايات.



وقالت المصادر إن نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو سيدفع بالمقترحات في اللقاء المغلق الذي يجمعه بسلفاكير ومشار خلال الأيام المقبلة من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن المقترحات تتعلق بقضية الولايات وحدودها، مشيرة إلى أن المقترح الأول يتضمن (23) والثاني (21) والثالث (10) ولايات.

وأشارت المصادر إلى أن الطرفين سيدخلان في مشاورات لدراسة المقترحات ومن ثم الرد عليها خلال جولة المباحثات التي تستمر لـ4 أيام.

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وفي تطور مفاجئ وصل الثلاثاء، إلى عاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا زعيم المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار لعقد لقاءات مكثفة مع رئيس بلاده الفريق أول سلفاكير مياريت لمناقشة بعض القضايا العالقة.

ووقع سلفاكير وريك مشار وجماعات المعارضة في أغسطس/آب من العام الماضي اتفاق سلام نهائيا في الخرطوم أنهى نزاعا استمر لـ5 سنوات.



وكان مشار قد وضع قيد الإقامة الجبرية بقرار من "إيجاد" وتأييد من المجتمع الدولي في 2016، عقب انهيار اتفاق السلام الموقع مع الرئيس سلفاكير ميارديت في 2015.



وتتكون الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" من 8 دول هي: جيبوتي والسودان وجنوب السودان والصومال وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا المنضمة حديثاً.



ودارت اشتباكات بين الجانبين فرَّ على أثرها مشار من جوبا إلى الخرطوم، وبعدها تم نفيه إلى جنوب أفريقيا، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية فيها.



وعقب توسط الخرطوم في إنهاء الصراع المسلح تم نقل مشار العام الماضي للعاصمة السودانية التي يقيم فيها مع استمرار وضعه رهن الإقامة الجبرية.