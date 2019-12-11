مبعوث بريطاني: مستعدون للتعاون الإيجابي مع السودان

قال المبعوث البريطاني للخرطوم وجوبا، روبرت فيروزر، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للتعاون الإيجابي مع الحكومة السودان، "للاطمئان على سير عملية التغيير بالصورة والمطلوبة، وأن حياة السودانيين تمضي نحو الأحسن".



وبحث روبرت مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، آفاق التعاون الثنائي بين السودان وبريطانيا وسبل تعزيزه، خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالخرطوم.

وأوضح المبعوث البريطاني، عقب اللقاء، أنه أجرى مباحثات مهمة مع البرهان تناولت عدداً من الموضوعات مثار اهتمام البلدين، مشيرا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين الخرطوم ولندن.

وأشار إلى أن اللقاء بحث الدور الذي يمكن أن تقوم به بريطانيا مع المجتمع الدولي لمساعدة الخرطوم من خلال وجودها في مجموعة أصدقاء السودان.

وأكد حرص بلاده على تطوير العلاقات، التي وصفها بالجيدة، مع الحكومة السودانية الحالية.

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وفي سياق آخر، التقى البرهان بمكتبه في القصر الرئاسي، مبعوث الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" الخاص لجنوب السودان السفير إسماعيل ويس.



وجدد البرهان خلال اللقاء التزام السودان بإيصال عملية السلام في دولة الجنوب إلى مبتغاها.

وبحث اللقاء سير عملية السلام بالجنوب وتطوراتها خلال مهلة الـ100 يوم التي حددتها الدول الضامنة للأطراف الجنوبية لاستكمال بنود اتفاقية السلام، خلال القمة التي عقدتها مؤخرا بالعاصمة اليوغندية كمبالا.

وأوضح ويس، عقب اللقاء، إنه قدم للفريق البرهان تقرير حول تطورات ملف السلام في دولة الجنوب خلال الفترة التي مضت من مهلة المائة يوم.

ولفت إلى أن هناك تفاهم مشترك بين دول الإيقاد، خاصة الدول الضامنة لاتفاق السلام، والتي تضم السودان وأوغندا على القيام بدورها في مساعدة عملية السلام في دولة جنوب السودان.

وعبر ويس عن ثقته في التوصل إلى نتائج إيجابية بشان عملية السلام في جمهورية جنوب السودان خلال الأشهر القادمة.