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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع 28 شخصا وإصابة 1150 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع الأربعاء 11 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 لقي 28 شخصا مصرعهم وأصيب 1150 آخرون في 1051 حادثا مروريا بالجزائر في الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر الجاري.

Advertisements وقال بيان للحماية المدنية بالجزائر إن أكبر حصيلة كانت في ولاية البليدة (شمال) بمصرع 6 أشخاص وإصابة 79 آخرين تم إسعافهم إثـر 66 حادثا مروريا. وأضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ 817 تدخلا لإخماد 536 حريقا مختلفا، بالإضافة إلى 5456 تدخلا لتنفيذ 4830 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.

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