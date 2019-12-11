شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يدعو إلى موقف عربي تجاه التهديدات التركية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ليبيا)

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، جامعة الدول العربية بعقد اجتماع عاجل لاتخاذ موقف لمواجهة ما سمته بـ«الغزو التركي لليبيا».

ودعت اللجنة في بيان لها أمس (الثلاثاء) إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أرودغان الداعية إلى إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقالت اللجنة: «نظراً لاعتبار ليبيا عضواً بالجامعة، فإن اللجنة تؤكد أنها لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية إلى الوطن العربي».

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من جهته اعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، أن الاتفاق الأمني الموقع بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي، لا قيمة له، ولن يعتمده أو يصدق عليه البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبي.

وقال لموقع «العربية.نت»: «إن الاتفاق يهدف لتسليح مليشيات السراج بعد تعرضها لخسائر كبيرة على يد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، خاصة أنها تتكون من مجموعات من المرتزقة والإرهابيين القادمين من سورية وبمعرفة تركيا وجماعة الإخوان».

كما أدان الناشط والباحث الليبي سراج التاورغي سماح حكومة الوفاق بتعذيب اللواء طيار عامر الجقم على يد الدواعش والمليشيات الإرهابية بعد سقوط طائرته خلال مشاركته في مطاردة الجماعات الإرهابية ضمن عملية الكرامة التي أطلقها الجيش الوطني الليبي قبل 5 سنوات لتطهير ليبيا من الإرهاب.

وأشار التاروغي إلى أن ظهور عناصر إرهابية وهي تقوم بتعذيب اللواء الجقم، يؤكد على رعاية تلك الحكومة للمليشيات الإرهابية والصلات التي تربطها بتنظيم داعش.