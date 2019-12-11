شكرا لقرائتكم خبر عن نظام أنقرة دمَّر الثورة وفاقم معاناة النازحين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نصير المغامسي (هاتفياً – لندن)

اتهم مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، رئيس النظام التركي رجب أردوغان بأنه أسهم في تدمير الثورة السورية، وساعد قوات بشار الأسد على استعادة 70% من الأراضي السورية التي فقدها النظام منذ بدء الثورة.وقال عبد الرحمن في حوار مع "الخليج 365" إن لأردوغان أطماعاً داخل سورية، وإن الغزو التركي تسبب في نزوح أكثر من 300 ألف سوري باتجاه محافظتي الحسكة والرقة، مؤكد أن استمرار العمليات العسكرية الروسية في محافظة إدلب فاقم من معاناة اللاجئين هناك، وأدى إلى نزوح عشرات الآلاف منهم تجاه المناطق الآمنة. وإلى تفاصيل الحوار:

• أعلن المرصد السوري أخيرا مقتل 5 من الموالين للقوات الإيرانية.. ما هي التفاصيل ومن قام بذلك؟

•• المعلومات التي توفرت حينها أن طائرات مجهولة قامت باستهداف ثلاثة مواقع إيرانية في منطقة الحزام الأخضر بمدينة البوكمال في ريف محافظة دير الزور الشرقي على الضفة الغربية لنهر الفرات، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر موالية للقوات الإيرانية في سورية.

• هل يمكن ربط تلك العملية بتهديد وزير الدفاع الإسرائيلي حينها للنظام الإيراني بأن سورية ستكون فيتنام جديدة؟

•• كل شيء مترابط في سورية في هذا الشأن، خاصة وأن إسرائيل نفذت العديد من الغارات ضد القوات الإيرانية وقوات الحشد العراقية المتواجدة بمدينة البوكمال السورية.

• ماذا عن الوضع في إدلب حيث تستمر الغارات الجوية من قبل النظام والقوات الروسية على المحافظة؟

•• هناك استمرار للعمليات الروسية والتابعة للنظام السوري على المدينة التي لم تتدخل فيها حتى الآن القوات الإيرانية باعتبار أن القوات الروسية قررت تحييد الإيرانيين حين بدأت عملياتها العسكرية في أبريل الماضي بهذه المدينة. وهو ما فاقم من وضع النازحين السوريين هناك جراء استمرار العمليات العسكرية الروسية والتابعة للنظام، وقد سجل المرصد السوري لحقوق نزوح أكثر من أربعين ألف نازح خلال أسبوع من منطقتي ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، باتجاه مناطق تعتبر أكثر أمناً في ريف إدلب الغربي والشمالي وفي مناطق الاحتلال التركي.

• على ذكر الاحتلال التركي.. أعلن أردوغان أن قواته لن تخرج من سورية إلا إذا طلب الشعب السوري ذلك ، كيف تردون عليه؟

•• أي شعب سوري يتحدث عنه أردوغان ونحن نعلم أنه أسهم بتدمير الثورة السورية منذ بدايتها، حين ساعد نظام بشار الأسد على استرجاع 70% من الأراضي السورية. فكل تصريحات أردوغان لا علاقة لها بالواقع، ونحن نقول له اخرج من سورية أنت وقواتك غير مأسوف عليك.

• أردوغان أشار في تصريحه إلى «معاهدة أضنه» التي أجبرت النظام السوري السابق (حافظ الأسد) على الخضوع للإملاءات التركية.. ما تعليقك؟

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•• بشكل قطعي أستطيع القول بأن لأردوغان أطماعاً داخل سورية وأخشى أن يتعدى اتفاقية أضنه ويذهب بعيداً إلى معاهدة لوزان التي وقعت قبل نحو مائة عام بين الدول المنتصرة على الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى والتي أعيد فيها ترسيم الحدود بين سورية وتركيا.

• الغزو التركي لسورية.. هل ضاعف من عدد النازحين ومعاناتهم؟

•• العملية التركية الأخيرة أدت إلى نزوح 300 ألف سوري باتجاه مناطق محافظتي الحسكة والرقة.

• هناك حديث عن ممارسات يقوم بها تنظيم داعش بحق النازحين السوريين لاسيما بمخيم «الهول»، ما حقيقة ذلك؟

•• من يقوم بذلك هن نساء مقاتلي داعش اللاتي يحاولن إعادة إحياء التنظيم الإرهابي داخل المخيم، كما رصدنا في ريف دير الزور الشرقي عناصر من داعش عادوا لفرض سيطرتهم على هذه المنطقة.

• وماذا عن خروج ما يقارب 200 نازح سوري من مخيم الهول؟

•• هؤلاء خرجوا وفقاً لاتفاقيات سابقة موقعة بين قوات سورية الديمقراطية والعشائر العربية المتواجدة في مناطق دير الزور والحسكة، وهذا الخروج يعد خروجاً اعتيادياً وفقاً للاتفاق.

• أوقفت السلطات الماليزية أخيرا الصحفي «همبرفان كوسه» لدى وصوله مطار كوالالمبور لأسباب غامضة، هل لذلك علاقة بمطاردة النظام السوري للصحفيين؟

•• السلطات الماليزية إذا ما قررت إعادة هذا الصحفي السوري إلى دمشق فسيكون مصيره الاعتقال بكل تأكيد، ولكني أعتقد أنه سيكون لهذا الصحفي مخرج باتجاه دولة أوروبية كان في طريقه إليها.

• ما تداعيات الأوضاع الأمنية في العراق ولبنان على النازحين السوريين هناك؟

•• كل شيء يحدث في دول الجوار له تأثيره على النازحين السوريين فيها خاصة في لبنان حيث العدد الكبير من النازحين هناك، والذين قد يتأثرون بصورة أو بأخرى بالانتفاضة اللبنانية.