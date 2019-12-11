شكرا لقرائتكم خبر عن القديمي لـ "الخليج 365": تهديدات الحوثي «إهانة» للمجتمع الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

حذر وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي المجتمع الدولي من خطورة عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم في ظل مخططات حوثية إرهابية ترمي إلى استهداف الممرات الدولية. وقال القديمي في تصريح إلى "الخليج 365" أمس (الثلاثاء): إن عدم تنفيذ اتفاق الحديدة يشكل دعماً لمليشيا الحوثي التي تستغل بقاء الوضع على ما هو عليه في تعزيز تموضعها واستغلال ميناءي الحديدة والصليف لتحقيق مكاسب مادية وتهريب السلاح. وأضاف: شرحنا في لقاءات طوال اليومين الماضيين مع سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن خطورة التحركات الحوثية والتصعيد المستمر في الحديدة.

ولفت إلى أن تهديد وزير الدفاع في حكومة الانقلاب محمد العاطفي الأحد الماضي بتنفيذ هجمات إرهابية ضد السفن في الممرات الدولية، وإعلان امتلاك أسلحة متطورة يعتزم قريباً الكشف عنها، بمثابة «صفعة» للمجتمع الدولي، خصوصا الأمم المتحدة، بأن هذه المليشيا لا يمكن أن تجنح للسلام والاستقرار وإنما لديها مخططات إرهابية، محذرا من أنها تستغل حرص الشرعية والدول الراعية للسلام لالتقاط الأنفاس والشروع في تنفيذ هجمات إرهابية واسعة.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر قبلية في محافظة ذمار لـ«الخليج 365» أن هناك توتراً بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي عقب قيام الأخيرة باختطاف شخصين من أبناء القبيلة الأسبوع الماضي، ولا يزال مصيرهما مجهولا.

وأفادت المصادر أن القبيلة هددت في خطاب وجهته إلى المليشيا بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الممارسات الإجرامية والاعتقالات وتلفيق التهم، معتبرة أن تلك الممارسات تهدف إلى تحقيق إنجازات وهمية على حساب شخصيات وطنية ومحاولة لبث الرعب والخوف في قلوب المجتمع لكنها لن تخيفهم.