شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي الأمريكي» يدرس تصنيف الإخوان «منظمة إرهابية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

كشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي أن هناك اتجاها قويا من قبل مجلس الأمن القومي الأمريكي لتصنيف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية إسوة بما جرى في عدد من العواصم العربية، ورفض وجودها في بعض الدول الأخرى.

وقال المحلل السياسي لـ«الخليج 365»: إن المجلس التابع مباشرة للرئاسة لديه تقارير وأدلة وإثباتات استخباراتية موثقة على تورط عناصر الجماعة في عمليات إرهابية وتخريبية تهدد الأمن القومي الأمريكي ومصالحه على المستوى العالمي.

Advertisements

وأضاف أن تصنيف واشنطن لجماعة الإخوان منظمة إرهابية سيكون أحد أهم القرارات الضرورية المتعلقة بإستراتيجية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب عربيا وعالميا، مشددا على ضرورة أن تواجه الإدارة الأمريكية تلك الجماعة بقوة قبل أن تتمدد داخل المجتمع بكثافة وتظهر قوتها الكاملة.

ولفت إلى أن هناك مؤسسات ومنظمات أمريكية كبرى تطالب بضرورة معاقبة جماعة الإخوان ومواجهة إرهابها، وإدراجها جماعة إرهابية؛ كونها المظلة التي نشأت من خلالها كل التنظيمات الإرهابية الأخرى. واعتبر إدراجها على قوائم الإرهاب الأمريكية السبيل الأقوى لتفكيكها عربيا ودوليا، ما سيقود إلى انهيار باقي المنظمات الإرهابية الأخرى.

يذكر أن البيت الأبيض قد أعلن في أبريل الماضي أنه يدرس تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية على خطى المملكة ومصر والإمارات، وهي الدول التي لديها تجربة في التهديد الخطير الذي تمثله تلك الجماعة.