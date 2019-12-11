موسوي نفى إدلاء ظريف بحديث حصري لقناة معارضة وتعهد بمتابعة الموضوع

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، "إجراء قناة "إيران إنترناشونال" المعارضة ​مقابلة​ حصرية مع وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​"، مؤكدا أن "الخارجية ستحقق في الأمر". وأوضح أنه "أجرى مراسل شاب يوم أمس الاثنين، حوارا مختصرا مع الدكتور ظريف على هامش الملتقى الخاص ب​أفغانستان​ في ​اسطنبول​، بعد أن عرض بطاقته الصحفية التي تبين بموجبها أنه يعمل للقناة الأولى بالتلفزيون الأفغاني والآن زعمت قناة "إيران إنترناشونال" المعارضة، أنها أجرت مقابلة حصرية مع وزير الخارجية، ونحن ننفي ذلك بشدة وسنتابع الموضوع".

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