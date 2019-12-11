قرقاش: أزمة قطر مستمرة والحلول المستدامة تخدم المنطقة

أكد وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ "استمرار أزمة قطر، وأن الحلول الصادقة والمستدامة ستكون لصالح المنطقة ودولها ككل"، معتبرا أن "غياب الشيخ تميم بن حمد عن ​قمة الرياض​ مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه".

وشدد على أن "الأساس في الحل يبقى ضرورة معالجة جذور ​الأزمة​ بين قطر والدول الأربع".