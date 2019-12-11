قرقاش: أزمة قطر مستمرة والحلول المستدامة تخدم المنطقة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش "استمرار أزمة قطر، وأن الحلول الصادقة والمستدامة ستكون لصالح المنطقة ودولها ككل"، معتبرا أن "غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه".
وشدد على أن "الأساس في الحل يبقى ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".
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