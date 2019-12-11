ماكرون يطالب إيران بإطلاق سراح الفرنسيين المعتقلين لديها

طالب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ السلطات ال​إيران​ية بـ"إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين اعتقلتهما ​طهران​ هذا العام"، مشيراً إلى أنه "في يوم حقوق الإنسان العالمي، أفكاري مع فريبا عادل خواه، ورولاند مارشال، مواطنينا المحتجزين في إيران، ومع عائلتيهما".

يذكر أن رولاند مارشال الباحث في جامعة ساينسز بو، اعتقل في إيران في منتصف تشرين الاول الماضي، وزميلته فريبا عادل خواه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية، لا تزال في السجن منذ حزيران الماضي.