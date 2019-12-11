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ماكرون يطالب إيران بإطلاق سراح الفرنسيين المعتقلين لديها

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طالب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ السلطات ال​إيران​ية بـ"إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين اعتقلتهما ​طهران​ هذا العام"، مشيراً إلى أنه "في يوم حقوق الإنسان العالمي، أفكاري مع فريبا عادل خواه، ورولاند مارشال، مواطنينا المحتجزين في إيران، ومع عائلتيهما".

يذكر أن رولاند مارشال الباحث في جامعة ساينسز بو، اعتقل في إيران في منتصف تشرين الاول الماضي، وزميلته فريبا عادل خواه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية، لا تزال في السجن منذ حزيران الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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