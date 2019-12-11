مسؤول إيطالي: أردوغان الديكتاتور يريد إحياء عظمة الإمبراطورية العثمانية

حذر عضو مجلس الشيوخ الإيطالي والقيادي في حزب "الرابطة" المعارض روبرتو كالديرولي، من "التدخل المسلح المحتمل من قبل الأتراك في ليبيا"، مؤكداً أن "التدخل العسكري سيتسبب في صراع كارثي وعواقب لا يمكن التنبؤ بها"، مشيراً إلى أن "هناك أشخاصا عليهم أن يستيقظوا ويدركوا أن أردوغان أصبح صدام حسين آخر، وأكثر خطرا من صدام".
ولفت إلى أن "أردوغان الديكتاتور يريد إحياء عظمة الإمبراطورية العثمانية وتحويل المتوسط إلى بحر تركي وعلينا الاحتراز وإلا سنسمع قريبا من يصرخ والأتراك أصبحوا على سواحلنا، كما حدث قبل معركة ليبانت البحرية عام 1571 بين جيوش التحالف الأوروبي والإمبراطورية العثمانية التي انتهت بهزيمة الأخيرة".
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