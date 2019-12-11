النشرة: العثور على سيارة على طريق الطيبة ببعلبك كانت قد سُلبت سابقا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​ عثرت على ​سيارة​ من نوع رانج روڤر بيضاء في ​الطيبة​ كانت قد سلبت من المواطنة ب. ز. بالقرب من ​مستشفى​ المرتضى في بعلبك"، مشيراً إلى أن "الدورية نقلت السيارة المسلوبة الى احد المواقع العسكرية بهدف تسليمها الى صاحبتها".

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