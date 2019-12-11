الجريدة: بري باشر اتصالات مع بيت الوسط بالساعات الماضية واقترح فيها على الاخير حكومة من 18 وزيرا

أوضحت مصادر ​بيت الوسط​ لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "رئيس حكومة تصريف الاعكال ​سعد الحريري​ لم يقترح إلا حكومة اختصاصيين، تلبي طموحات اللبنانيين، وتقنع ​المجتمع الدولي​ بتقديم الدعم العاجل لمواجهة ​الأزمة​"، مشيرةً إلى أنه "أما إذا كان هناك من يصر على حكومة تكنو-سياسية لمجرد البقاء ضمن ​الحكومة​، فهم مدعوون إلى ​تشكيل الحكومة​ دون الحريري في أسرع وقت، وبالشروط التي يرونها مناسبة للبنانيين ولمعالجة الازمة".

ولفتت إلى أن "صراحة الحريري من شأنها اختصار الوقت على الراغبين في مفاوضته، وتجنيب البلاد جولات إضافية من المشاورات الفاشلة"، مشيرةً إلى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ باشر اتصالات مع بيت الوسط في ​الساعات​ الماضية، اقترح فيها على الاخير حكومة من 18 وزيرا، 14 منهم من الاختصاصيين المستقلين، و4 من سياسيين لا يشكلون استفزازا لأحد".