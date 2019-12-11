روكز: نعاني من انهيار اقتصادي والناس "بميل" والطبقة السياسية "بميل"

لفت النائب ​شامل روكز​ إلى أن "هناك معاناة كبيرة عند ​الشعب اللبناني​ وأنا من الصف الذي يعاني ويشعر بأوضاع الناس"، معتبراً أن "الوضع غير سليم ونحن بوضع انهيار اقتصادي ونتأمل ان لا نذهب إلى الافلاس وهنا المصيبة وليس هناك ما يطمئن ولكن نتأمل ان تنهض البلاد من خلال ​حكومة​ تعطي ثقة للمجتمع اللبناني والدولي والمؤسسات الدولية والمغتربين اللبنانيين الذين يمكن أن يلعبون دورا كبيرا بنهوض هذا البلد".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر روكز أن "الناس "بميل" والطبقة السياسية "بميل"، حيث أن الناس تعاني والسياسيين بواد آخر ويشعرون بالمعاناة على البطيء ويتعاملون مع الظروف بطريقة بسيطة"، متمنياً "أن يكون هناك رئيس حكومة وحكومة من أخصائيين يحاكيان معاناة ومخاوف اللبنانيين"، مؤكداً "إنني مع حرية تعبير الناس ولكن بالمقابل مع حرية تنقل الاشخاص".

وأشار إلى ان "​وزارة الداخلية​ يمكن أن يكون على رأسها شخصية لبنانية دولية لديها كفاءة وليس من الضروري ان يكون سياسي صرف، بالاضاف مثلا إلى ​وزارة المالية​ التي يمكن أن يتولاها شخص مالي ودولي يمكن أن يخلق علاقة جيدة بين ​مصرف لبنان​ ووزارة المالية مثلا"، لافتاً إلى أن "هناك فرصة في المؤتمرات الدولية للقيام بانتاجية في المرحلة القادمة وهذه الفرصة يجب أن تتوازى مع حكومة قادرة على نيل الثقة الدولية".

وأكد أن "من يحاولون استغلال ​الثورة​ وتحركات الناس فشلوا الآن وسيفشلون في ​المستقبل​ لان هناك معاناة موجودة عند الشعب وهناك غضب عند اللبناني والثورة موجودة في كل شخص لبناني تواجد وموجود على الطرقات"، مشيراً إلى "إننا نتأمل أن يقوى العهد و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ حريص على وجع الناس ودورنا كسياسيين و​مجلس نيابي​ وطل من يعمل في الشأن العام هو إعادة تفعيل ​الدولة​".