وسائل إعلام أميركية: 6 قتلى في إطلاق النار في نيوجرسي بينهم منفذا العملية

أفادت وسائل إعلام أميركية عن "سقوط 6 قتلى في إطلاق النار في نيوجرسي بينهم منفذا العملية".
وكانت قد نقلت قناة "العربية" عن مسؤول في ولاية نيوجيرسي الاميركية "مقتل أحد رجال الأمن في إطلاق النار في نيوجيرسي"، مشيرا إلى أنه "يوجد عدد من الأشخاص محتجزين داخل أحد المباني وأنه قد يكون هناك أكثر من قتيل في إطلاق النار"، موضحاً أن "مسلحين إثنين أطلقا النار على 4 من رجال الأمن ما أدى لمقتل أحدهم في نيوجيرسي".
وكانت قد أفادت وسائل إعلام أميركية قد أفادت مساء عن "إصابة شرطيين إثنين جراء إطلاق نار في ولاية نيوجيرسي".
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