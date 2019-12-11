اشكال بين المتظاهرين وقوى الأمن الداخلي عند تقاطع فردان- عين التينة

وقع اشكال بين القوى الأمنية وعدد من ​المتظاهرين​ عند تقاطع فردان- ​عين التينة​ مما أدى الى سقوط عدد من الجرحى بالإضافة الى تكسير عدد من السيارات.

وبحسب المعلومات فإن المتظاهرين قاموا بمسيرات سيارة وتظاهرات متنقلة ليل الثلاثاء - الاربعاء امام منازل المسؤولين شملت منازل النوا نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي وغازي العريضي وريا الحسن ووليد جنبلاط وغيرهم.

وقد تفاوتت المعلومات بين إن كان الإشكال وقع بين المتظاهرين وشرطة ​مجلس النواب​ أو حرس العريضي.

اعتداء وتكسير سيارات المتظاهرين في عين التينة من قبل شرطة حماية مقر الرئاسة الثانية. المتظاهرون قاموا بمسيرات سيارة وتظاهرات متنقلة ليل الثلاثاء - الاربعاء امام منازل المسؤولين شملت منازل ميقاتي والصفدي والعريضي وريا الحسن وجنبلاط وغيرهم#لبنان_ينتفضpic.twitter.com/Pr8ZRUrGhe