وقع اشكال بين القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين عند تقاطع فردان- عين التينة مما أدى الى سقوط عدد من الجرحى بالإضافة الى تكسير عدد من السيارات.
وبحسب المعلومات فإن المتظاهرين قاموا بمسيرات سيارة وتظاهرات متنقلة ليل الثلاثاء - الاربعاء امام منازل المسؤولين شملت منازل النوا نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي وغازي العريضي وريا الحسن ووليد جنبلاط وغيرهم.
وقد تفاوتت المعلومات بين إن كان الإشكال وقع بين المتظاهرين وشرطة مجلس النواب أو حرس العريضي.
اعتداء وتكسير سيارات المتظاهرين في عين التينة من قبل شرطة حماية مقر الرئاسة الثانية. المتظاهرون قاموا بمسيرات سيارة وتظاهرات متنقلة ليل الثلاثاء - الاربعاء امام منازل المسؤولين شملت منازل ميقاتي والصفدي والعريضي وريا الحسن وجنبلاط وغيرهم#لبنان_ينتفضpic.twitter.com/Pr8ZRUrGhe
كانت هذه تفاصيل خبر اشكال بين المتظاهرين وقوى الأمن الداخلي عند تقاطع فردان- عين التينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.