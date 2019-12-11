شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رياض عبدالستار بعد إشادة الصحف العالمية بالسياحة المصرية: تشجيع كبير للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار أن ما ذكرته صحيفة الإندبندنت البريطانية حول تصدرت مصر قائمة الوجهات الموصى بها لقضاء العطلات يمثل دعوة لجميع الدول بضرورة تشجيع مواطنيها على زيارة مصر، نظرا لما تمتلكه مصر من مناطق سياحية جذابة، وهو ما يمثل تشجيعا للسياحة الأجنبية، وهو ما سيمثل دفعة قوية نحو عودة النشاط السياحى المصرى لقوته من جديد باعتباره مصدرا أساسيا من مصادر الدخل القومى.

وقال عضو مجلس النواب إن تصدرت مصر قائمة الوجهات الوصي بها لقضاء العطلات تمثل إشادة دولية بالنشاط السياحى الذى تشهده مصر، والإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لجذب السياح الأجانب.

ولفت رياض عبد الستار إلى أن تصدر مصر قائمة الوجهات الموصى بها لقضاء العطلات هى شهادة انطلاق مصر دوليا والعبور للأمام والاطمئنان، لافتا إلى أن تقرير الصحيفة البريطانية يأتى بعد تأكدهم من أن البلاد تعيش فى أمن وأمان، موضحا أن العديد من دول العالم استأنفت رحلاتها الجوية لمصر.