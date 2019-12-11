شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عاملين خلال يومين بمنجم تركى.. المعارضة التركية تكشف جرائم العمل بأنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن حادث عمل جديد وقع فى منجم فحم بمقاطعة هارمانجك التابعة لمدينة بورصة التركية، حيث إنه وفقا لما ذكره عمال الوردية، فإن أحد العمال الأتراك يدعى سيدى جوشكون، بينما كان ينزل إلى المنجم باستخدام المصعد، خُلعت أنبوبة المياه وصدمته فى رأسه، وبهذا تم نقله إلى المستشفى، ولكنه فقد حياته فيها.

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وقال الموقع، التابع للمعارضة التركية، إنه وقع الحادث فى ساعات الصباح، فى منجم فحم بمقاطعة هارمانجك، حيث استقلّ العامل سيدس جوشكونجا المصعد للنزول إلى المنجم تحت الأرض، وفى تلك الأثناء صدمت رأسه فى أنبوبة ماء كانت قد خُلعت من مكانها، ورآه زملاؤه فى الوردية وأخرجوه للأعلى غارقاً فى دمائه، فيما وصلت الفرق الطبية بعد تلقيها الخبر، وتم نقل جوشكونجا إلى مستشفى هارمانجك الحكومى، ورغم جميع التدخلات التى أُجريت له إلا أنه فقد حياته.

وتابع موقع تركيا الآن: "فقد عامل آخر حياته فى اليوم السابق، حيث سقط عامل يُدعى يشار جكل فى بهو المصعد، وبعد سلسلة من الحوادث المميتة، أطلقت فرق الدرك تحقيقًا واسع النطاق فى المنجم".